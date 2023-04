Milan-Lecce, Pioli: “Rebic è forte. Ha le qualità per incidere”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Lecce , partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00 , a 'San Siro'.

Milan-Lecce, Pioli parla di Rebic

Per l'occasione Pioli ha parlato di Ante Rebic, che potrebbe giocare titolare domani contro i salentini al posto dell'infortunato Olivier Giroud. Cosa è successo al croato, devastante nelle prime due stagioni in rossonero e in netta flessione nelle ultime due?