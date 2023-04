Milan-Lecce, Pioli: “Ibrahimovic convocato, Giroud no. Pobega vediamo”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Lecce , partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani pomeriggio, alle ore 18:00 , a 'San Siro'.

Per l'occasione Pioli ha fatto il punto della situazione sui giocatori che saranno disponibili per la sfida ai salentini e su quelli che, invece, non ci saranno o che sono a rischio.

Zlatan Ibrahimovic, nonostante abbia un'autonomia limitata per via dei pochi allenamenti con il gruppo, sta comunque bene ed è convocato per Milan-Lecce. Non ci sarà Olivier Giroud, che ha un problemino al tendine del polpaccio.