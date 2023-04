Milan-Lecce, Pioli: “Voglio incontrare Ancelotti di persona”| LIVE NEWS

Sul poco tempo tra le partite della semifinale e il campionato e cosa può fare un allenatore: "Sarà una stagione molto dispendiosa per merito nostro. Starà a me gestire bene i giocatori. Cerchiamo di tenere la giusta tensione in tutte le partite. Poi in Champions non servirà preparazione mentale. Il calendario è quello che è, si farà il necessario per mettere in campo la formazione migliore e fare punti".