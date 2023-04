Cessione Milan, per Elliott iniziative di Blue Skye “prive di fondamento”

Perquisizioni in Lussemburgo, sequestrati documenti sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird. Tutto nasce dalle iniziative di Blue Skye

Si è riaperto, nelle ultime ore, il caso sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird. Questo perché ieri ci sono state perquisizioni nelle sedi di Project RedBlack e della sua controllata Rossoneri Sport, le società attraverso cui il fondo Elliott, nell'agosto 2022, ha venduto il Milan a RedBird di Gerry Cardinale per quasi 1,2 miliardi di euro. Per l'occasione, la Polizia Giudiziaria del Lussemburgo, su richiesta dei PM di Milano, Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalieri, hanno anche raccolto documenti.

Cessione Milan, le perquisizioni in Lussemburgo su 'assist' di Blue Skye — L'attività della Polizia rientra nell'inchiesta milanese, già aperta da mesi, che punta a verificare - a partire da un esposto di Blue Skye, ex socio di minoranza di Elliott nel Milan - la vicenda relativa ad un 'pegno' e, più in generale, l'operazione di cessione del Milan da un fondo statunitense all'altro. Già nei mesi scorsi, come si ricorderà, un portavoce di Elliott aveva precisato che "Blue Skye ha avviato una serie di contenziosi frivoli e vessatori in Lussemburgo e ora a New York, che Elliott e il co-investitore Arena Investors considerano nient’altro che un tentativo di estrarre un valore a cui Blue Skye non ha diritto".

Ora, secondo quanto appreso da 'Calcio e Finanza' da una persona ben informata e vicina alla situazione, tali eventi sarebbero stati 'spinti' da Blue Skye. Starebbe fallendo, infatti, in un contenzioso legale in sede civile, considerando anche che le azioni legali finora evidentemente non hanno avuto successo. La stessa persona ha ricordato come la raccolta di prove, di fatto, sia parte integrante di qualunque processo di indagine giudiziaria. Nel caso specifico, le autorità stanno agendo su indicazione italiana.

Elliott ha avviato un contro ricorso, citando in giudizio Blue Skye — Inoltre si tratta solo di una prosecuzione del tentativo di Blue Skye di estrarre un valore dalla cessione del Milan a cui non ha diritto. Ma qual è la posizione di Elliott sulla questione? Secondo l'hedge fund della famiglia Singer, questa iniziativa giudiziaria è "priva di fondamento". Quindi continuerà a difendere la propria posizione, fornendo piena collaborazione alle autorità preposte, come richiesto. Inoltre, lo stesso fondo guidato da Paul Singer nei mesi scorsi ha avviato un contro ricorso, citando in giudizio Blue Skye nell'ambito dell'azione con cui rigetta richieste di risarcimento ritenute "frivole".