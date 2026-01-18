Pianeta Milan
Milan-Lecce, Falcone convinto: “Nerazzurri superiori ai rossoneri”

Falcone, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza dopo Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Wladimiro Falcone, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se si aspetta la Nazionale ora: "Grazie, ma sono nato in una generazione con tanti portieri, tutti forti. Quelli che vengono convocati spesso è giusto stiano lì. Non ci penso. Se arrivasse la chiamata sarei il più felice del mondo. In porta siamo più che coperti e faccio il tifo per loro, mi va bene così".

Un giudizio su Inter e Milan a distanza di tre giorni: "Mi hanno impressionato tutte e due, sono forti, ma per me l'Inter è più favorita. Anche il Milan può dire la sua, ma i nerazzurri sono un pizzichino sopra".

Da dove si riparte: "Dalla prestazione. Abbiamo fatto due gare in pochi giorni. Non abbiamo preso goleade, c'eravamo. In difesa abbiamo fato meglio, ci manca qualcosa in attacco, siamo poco incisivi. Spero però si sblocchi la situazione. Usciamo con l'amaro in bocca, l'importante era la prestazione".

Le differenze tra nerazzurri e rossoneri: "Il vantaggio che gli attribuisco è che con l'Inter hanno giocato le loro con le riserve e ci hanno schiacciato. Oggi per il Milan giocavano i titolari. La sensazione da campo era che i nerazzurri appena potevano accelerare ci facevano male. Oggi tenevamo meglio. Ho avuto la sensazione da campo che l'Inter attendesse, poi hanno spinto e si sono rilassati. Mentre il Milan ci ha messo di più".

Se la Fiorentina è da considerare una rivale salvezza: "Io non l'ho mai considerata. Una grandissima squadra. Forse hanno avuto un periodo difficile, non so cosa frullasse nelle teste. Ero convinto che con una vittoria ne sarebbero presto usciti".

