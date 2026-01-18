Milan-Lecce, Falcone convinto: “Nerazzurri superiori ai rossoneri”

Un giudizio su Inter e Milan a distanza di tre giorni: "Mi hanno impressionato tutte e due, sono forti, ma per me l'Inter è più favorita. Anche il Milan può dire la sua, ma i nerazzurri sono un pizzichino sopra".

Da dove si riparte: "Dalla prestazione. Abbiamo fatto due gare in pochi giorni. Non abbiamo preso goleade, c'eravamo. In difesa abbiamo fato meglio, ci manca qualcosa in attacco, siamo poco incisivi. Spero però si sblocchi la situazione. Usciamo con l'amaro in bocca, l'importante era la prestazione".

Le differenze tra nerazzurri e rossoneri: "Il vantaggio che gli attribuisco è che con l'Inter hanno giocato le loro con le riserve e ci hanno schiacciato. Oggi per il Milan giocavano i titolari. La sensazione da campo era che i nerazzurri appena potevano accelerare ci facevano male. Oggi tenevamo meglio. Ho avuto la sensazione da campo che l'Inter attendesse, poi hanno spinto e si sono rilassati. Mentre il Milan ci ha messo di più".

Se la Fiorentina è da considerare una rivale salvezza: "Io non l'ho mai considerata. Una grandissima squadra. Forse hanno avuto un periodo difficile, non so cosa frullasse nelle teste. Ero convinto che con una vittoria ne sarebbero presto usciti".