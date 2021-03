Milan, Kjaer: “Ibrahimovic dà sempre qualcosa, anche quando non gioca”

Simon Kjaer, alla vigilia di Milan-Manchester United, ha parlato del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Le dichiarazioni

Le dichiarazioni in conferenza stampa: "Credo che Zlatan dia sempre qualcosa, anche quando non gioca. Lui lo sa, così come il mister. Non posso esprimermi sulla possibilità che possa giocare o meno domani, ma Zlatan dà sempre qualcosa di importante". Intanto occhio alle parole di Solskjaer sul ritorno al Manchester United di Diogo Dalot