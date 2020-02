Milan-Juventus, Pioli: “Meritavamo di vincere. A Torino serve l’impresa”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a ‘San Siro‘ al termine di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul pareggio e le squalifiche: “Sono deluso dal risultato finale perchè i miei giocatori meritavano di vincere la partita. E’ solamente il primo dei due scontri ma avremmo meritato la vittoria per cuore, generosità e qualità. Il fatto che al ritorno mancheranno tanti giocatori saranno un problema in più, dovremo fare un’impresa ma ci proveremo. Ora testa al campionato”.

Sulle decisioni arbitrali: “Il rigore, lo stesso episodio, alla riunione degli arbitri fu detto che era sbagliato fischiare un rigore del genere. Le altre cose le lascio a chi ha visto la partita. Io devo concentrarmi sulle situazioni della squadra, i giocatori hanno fatto il massimo”.

Sulla tenuta mentale: “Il derby ci aveva rotto le ossa. Perderlo così è stato una mazzata tremenda i ragazzi hanno reagito subito e bene. Certi errori li paghi cari ed oggi siamo stati squadre sempre, anche in inferiorità numerica. Ora dobbiamo continuare così, il campionato è lungo e giocando con questo spirito possiamo fare bene”

Sulla condizione fisica: “Abbiamo cambiato un po’ il modo di giocare. Per il mio modo di vedere calcio la condizione fisica è fondamentale. Mi piace che la squadra faccia pressione, sia generosa. Dobbiamo stare bene, hanno giocato quasi tutti i giocatori che hanno giocato nel derby perchè avevamo fatto bene anche lì. Abbiamo perso per dieci minuti di amnesie. A livello fisico e mentale stiamo diventando forti, rimane il rimpianto per non essere riusciti a battere una grande squadra. Ci stiamo avvicinando, dobbiamo crederci”.

