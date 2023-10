Milan, Pioli: “Leao? Penso sia contento di avere un allenatore come me”

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo. I rossoneri, che hanno chiuso in testa prima della sosta, si trovano subito una big sul loro cammino: domani alle ore 20:45, allo stadio San Siro, arriverà la Juventus dell'ex Massimiliano Allegri . Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia della partita in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Rafael Leao . ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ).

Se è un falso storico che Leao non aiuta in difesa: "Ho sempre pensato che Leao sia contento di avere un allenatore come me e ora lo penso di più".