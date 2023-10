Milan, Pioli: “Adli ora ci deve deliziare in campo. Ha grande futuro”

Dopo la pausa per le partite delle nazionali, il Milan si prepara a tornare in campo. I rossoneri, che hanno chiuso in testa prima della sosta, si trovano subito una big sul loro cammino: domani alle ore 20:45, allo stadio San Siro, arriverà la Juventus dell'ex Massimiliano Allegri . Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia della partita in conferenza stampa. Ecco le sue parole su Yacine Adli . ( QUI TUTTA LA CONFERENZA ).

"Mi piace quando i giocatori si identificano così tanto. Lo conosciamo Adli, è un artista. Canta, suona... Ora ci deve deliziare in campo. Sta facendo bene il ruolo. Ha intelligenza e sta bene in campo. Deve capire quando non prendersi rischi, ma ci dà anche verticalizzazioni importanti. Deve sapere che la sua posizione è importante per entrambe le fasi. Può essere un giocatore che ha presente e futuro. Ha voluto con determinazione di rimanere con noi e gli auguro un percorso lungo. Per cosa sta facendo, per come si sta comportando, si sta meritando quello che sta facendo. Ha margini di miglioramento, soprattutto in una posizione per lui nuova. Ha voglia di migliorarsi, osserva tanto e ha grande futuro". Calciomercato Milan - Dalla Turchia: "Interesse del Diavolo per Kadioglu" >>>