Milan, Conceicao: “Vedo tante bugie scritte, mi dà fastidio”

Domani, domenica 2 febbraio 2025 alle ore 18:00, ci sarà il derby di Milano tra Milan e Inter. Partita valida per la 23^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri arrivano a questa sfida fondamentale non al meglio vista la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria e il mercato che impazza. Sergio Conceicao non ha neanche tutti i giocatori a disposizione e avrà scelte pressoché forzate. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco le sue parole sul mercato e su quanto detto sui social e dai media sulla squadra.