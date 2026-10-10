Il recupero dei giocatori e la gestione dell'energie sono due fattori che potrebbero fare la differenza nel corso di questa stagione. Rúben Amorim, allenatore rossonero, lo sa benissimo e, alla vigilia della sfida di domani contro il Sassuolo, ha voluto fare il punto della situazione sui giocatori a disposizione della squadra, soffermandosi in modo molto particolare sull'importanza di alcuni elementi e sul lavoro svolto durante la sosta delle nazionali.

Milan, le parole di Amorim

"Saranno molto importanti in queste partite. Abbiamo avuto un'amichevole dove li abbiamo usati in diverse posizioni, anche in allenamento . Abbiamo passato più tempo con Diawara. Tomori ha fatto un po' quello che Gila sta facendo.Saranno importanti per la nostra stagione." Per Pulisic è stato importante restare, perché veniva da un infortunio, ha disputato qualche minuto, poi è partito titolare, ma abbiamo avuto modo di gestire il recupero e la sua condizione. Saranno molto importanti"

Nel corso della conferenza stampa, andata in scena questa mattina a Milanello, il tecnico lusitano ha voluto spiegare come le ultime settimane sono state molto utili per fare degli esperimenti tattici con alcuni giocatori. L'allenatore rossonero, infatti, ha sottolineato dell'amichevole avuto contro ildove lo staff tecnico ha potuto valutare diverse opzioni in vista dei prossimi impegni, parlando l'importanza di

La sfida contro il Sassuolo sarà il primo vero e proprio banco di prova dopo la lunga pausa di queste settimane. Il Milan, infatti, è chiamato a conquistare 3 punti importantissimi, dando continuità al percorso, per ora positivo, iniziato sotto la guida di Rúben Amorim.