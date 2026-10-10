Dopo tra le lunghissime settimane di stop la Serie A è pronta a riprendere. Il Milan, infatti, si prepara a tornare in campo e domani sarà impegnato nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, allenato dall'ex calciatore rossonero Alberto Aquilani, in una sfida molto importante per il percorso in campionato di rossoneri di Amorim.

Milan, Amorim in conferenza

Alla vigilia della grande sfida, l'allenatore rossonero, intervenuto in conferenza stampa a Milanello, ha presentato la partita con i neroverdi. L'allenatore lusitano ha voluto fare il punto sulla condizione della squadra dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, soffermandosi sul lavoro svolto durante la sosta e sulle varie indicazioni raccolte dei giocatori.

Il tecnico ha voluto sottolineare la soddisfazione dei suoi uomini nel ritrovarsi a Milanello, evidenziando come il gruppo abbia mantenuto una buona condizione. Non tutti, infatti, hanno accumulato lo stesso minutaggio, una situazione che ha permesso ad altri elementi di recuperare delle energie molto preziose in vista proprio dalla ripresa del campionato.

"I giocatori erano felici di tornare. Sono contenti di stare insieme, in questo club, quindi significa che è un luogo di lavoro buono. E poi dipende dalla situazione. Se guardi ai nostri giocatori hanno giocato, alcuni hanno fatto solo 2 partite, poi hanno potuto riposarsi, e questo è molto positivo perché hanno mantenuto la loro condizione atletica. Abbiamo avuto un problema con Saelemaekers."

Non sono mancati però molti problemi: Amorim infatti fatto riferimento alla situazione di Saelemaekers, fuori forse fino al 2027 a causa di una perdita di stabilità alla caviglia dopo una botta ricevuta in allenamento. La pausa, però, ha rappresentato anche un'occasione per lavorare a lungo su Hutchinson.

E' stato molto positivo anche il test contro il Padova, che ha consentito allo staff tecnico di vedere sperimentare nuove soluzioni. Amorim, inoltre, ha voluto parlare del rendimento dei rossoneri impegnati con le rispettive nazionali, parlando di Ramos, Jashari e Moreira.

"Hutchinson ho avuto modo e tempo di lavorare con lui. Abbiamo avuto un'amichevole contro il Padova, positiva per provare cose nuove. Abbiamo sfruttato ogni minuto di questa sosta ed anche i giocatori con le proprie Nazionali hanno fatto bene. Ramos, Jashari, Moreira che ha giocato 3 partite ed ha giocato sia a destra che a sinistra e questo è molto positivo per noi. Credo che siano pronti, però tutto dipende dalla prossima partita per questo domani è importante vincere".

Nonostante le sensazioni positive, Amorim sa che sarà il campo a fornire le risposte definitive. La priorità però è ripartire con il piede giusto, conquistare tre punti d'oro e dare continuità al progetto iniziato.