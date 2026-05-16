La nostra analisi

La scelta di schierare soltanto uno tra Pulisic e Nkunku potrebbe essere dovuta dalla volontà di avere un jolly offensivo da poter schierare a partita in corso. La presenza di Fullkrug (o Gimenez), invece, serve per mantenere un riferimento offensivo in grado di giocare spalle alla porta e occupare l'area di rigore sui cross e sulle palle inattive. Escludendo Nkunku (in gol contro l'Atalanta), gli altri tre attaccanti hanno realizzato complessivamente soltanto una rete nel 2026: la speranza è che, contro il Genoa, qualcuno possa interrompere questo digiuno.