PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Verso Genoa-Milan, Allegri: “Gioca uno tra Nkunku e Pulisic. Sull’altro attaccante vi dico questo”

CONFERENZA STAMPA

Verso Genoa-Milan, Allegri: “Gioca uno tra Nkunku e Pulisic. Sull’altro attaccante vi dico questo”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Massimiliano Allegri prepara l'attacco anti Genoa: le dichiarazioni dell'allenatore del Milan in conferenza stampa
Redazione PM

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri hanno bisogno di rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3). Con l'assenza di Leao (squalificato), Massimiliano Allegri potrà contare soltanto su quattro attaccanti: Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez.

Milan, chi gioca in attacco contro il Genoa? Le parole di Allegri

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Allegri ha parlato delle possibili scelte in attacco nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni del tecnico rossonero.

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"Domani tra Nkunku e Pulisic uno gioca e l'altro va in panchina. Giocheremo a mezzogiorno, ci sarà una temperatura alta e ci serviranno i cambi. Tutti possono aiutare a partita in corso. Centravanti? Sia Fullkrug che Gimenez stanno bene".

La nostra analisi

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La scelta di schierare soltanto uno tra Pulisic e Nkunku potrebbe essere dovuta dalla volontà di avere un jolly offensivo da poter schierare a partita in corso. La presenza di Fullkrug (o Gimenez), invece, serve per mantenere un riferimento offensivo in grado di giocare spalle alla porta e occupare l'area di rigore sui cross e sulle palle inattive. Escludendo Nkunku (in gol contro l'Atalanta), gli altri tre attaccanti hanno realizzato complessivamente soltanto una rete nel 2026: la speranza è che, contro il Genoa, qualcuno possa interrompere questo digiuno.

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