Milan, Allegri: 'Il campionato può rimanere aperto fino alla fine...'

Milan, Allegri predica calma: “Bisogna rimanere coi piedi per terra. Il campionato può rimanere aperto…”

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti, anche un commento sull'andamento del campionato. Ecco le sue parole
Archiviato il deludente pareggio casalingo contro il Genoa di Daniele De Rossi, è già tempo della prossima sfida di Serie A. Infatti, il Milan tornerà in campo domani pomeriggio allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze, in occasione della 20^ giornata di campionato. Ad ospitare i rossoneri ci sarà la Fiorentina di Paolo Vanoli, in netta ripresa dopo l'avvio shock dei primi mesi di stagione.

Milan, le parole di Allegri sull'obiettivo quarto posto

Come di consueto, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa da Milanello. Tra i tanti argomenti, anche la risposta alla domanda posta dal nostro inviato Stefano Bressi. Ecco la risposta del tecnico del Diavolo.

Se parlare di primi quattro posti può mentalmente far accontentare la squadra: "Lottare per quell'obiettivo significa rimanere aggrappati. O una squadra si stacca di 20 punti o il campionato rimane aperto fino alla fine. Lo vedremo partita dopo partita. Però dobbiamo rimanere nelle prime quattro.

Allegri ha poi aggiunto: "Abbiamo cambiato il 55% dei giocatori, ci sono stati infortuni, giocatori che sono rimasti fuori. Vediamo le cose in maniera positiva, non negativa. Bisogna rimanere coi piedi per terra, nel bene e nel male. Non eravamo fenomeni e ora non siamo brocchi. Dobbiamo guardare all'obiettivo finale, non semplice".

