Milan, Allegri su Leao: 'Segna quindi è sereno. Sta diventando concreto'

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida con la Fiorentina. Tra i temi, anche Rafael Leao. Ecco le parole del tecnico toscano
Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di Serie A del Milan. Domani, alle ore 15:00, il Diavolo scenderà in campo allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze per la 20^ giornata di campionato. L'avversario sarà la Fiorentina di Paolo Vanoli, in netta ripresa dopo un inizio di stagione shock. Tra i tanti argomenti analizzati in conferenza, ecco le parole del tecnico toscano su Rafael Leao.
Allegri in conferenza stampa pre Fiorentina su Leao
Rafa Leao ha segnato, ma ancora non sta benissimo e se è soddisfatto: "Sta meglio, nel secondo tempo è stato molto meglio. Lo ha fatto migliore, scattando di più. Deve trovare una condizione ottimale. Il fatto che segni è importante, così è più sereno. Così si dimentica le cose che non servono per le partite di calcio, ma si ricorda che una punta deve fare gol".