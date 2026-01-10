Milan, Allegri su Leao: 'Segna quindi è sereno. Sta diventando concreto'

Allegri in conferenza stampa pre Fiorentina su Leao

Rafa Leao ha segnato, ma ancora non sta benissimo e se è soddisfatto: "Sta meglio, nel secondo tempo è stato molto meglio. Lo ha fatto migliore, scattando di più. Deve trovare una condizione ottimale. Il fatto che segni è importante, così è più sereno. Così si dimentica le cose che non servono per le partite di calcio, ma si ricorda che una punta deve fare gol".