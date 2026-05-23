"Sicuramente potevano far di più. Però penso abbiano le qualità per avere una media realizzativa migliore in futuro. Ruben si è fatto male, Fofana ha avuto tante occasioni, ma ha capitalizzato poco. Un conto è fare una buona stagione, un conto è farne una ottima. Dipende da domani".
Quale futuro per Fofana e Loftus-Cheek?—
Il contratto di Loftus-Cheek andrà in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo, al momento, sono in stand-by. Fofana, invece, è legato al Milan fino a giugno 2028, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione, risultando il quinto giocatore più pagato della rosa dopo Nkunku (9,3), Rabiot (9,2), Leao (6,5) e Modric (6,5). La sensazione è che, in caso di offerte congrue, entrambi potrebbero lasciare Milano in estate. Il francese ha alcuni estimatori in Turchia e il Diavolo valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni. L'ex Chelsea, invece, potrebbe fare ritorno in Inghilterra per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. Le loro cessioni potrebbero finanziare gli acquisti di altri centrocampisti come Goretzka.
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