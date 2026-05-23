"Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo", queste le parole di Allegri prima dell'inizio della stagione. Il tecnico del Milan ha riposto grandi aspettative nei due centrocampisti, che però non sono state rispettate in campo. Fofana ha realizzato 2 gol in 35 partite, mentre Loftus-Cheek è a quota 3 in 32 presenze. Il bottino totale è di appena 5 reti: un terzo di quelle richieste da Allegri.