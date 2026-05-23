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CONFERENZA STAMPA

Milan, Allegri: “Fofana e Loftus-Cheek potevano fare di più”. Quale futuro per loro?

AC Milan, Loftus-Cheek, Allegri e Fofana
Massimiliano Allegri commenta la stagione di Fofana e Loftus-Cheek in conferenza stampa: aria di cessione o semplice messaggio motivazionale?
Redazione PM

"Loftus-Cheek e Fofana dovranno fare almeno 15 gol in due, è un obiettivo che ho dato e al quale tengo", queste le parole di Allegri prima dell'inizio della stagione. Il tecnico del Milan ha riposto grandi aspettative nei due centrocampisti, che però non sono state rispettate in campo. Fofana ha realizzato 2 gol in 35 partite, mentre Loftus-Cheek è a quota 3 in 32 presenze. Il bottino totale è di appena 5 reti: un terzo di quelle richieste da Allegri.

Milan, le parole di Allegri su Fofana e Loftus-Cheek

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Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Massimiliano Allegri ha parlato anche della stagione di Fofana e Loftus-Cheek. Secondo il tecnico rossonero, i due centrocampisti avrebbero potuto dare di più, ma alcuni fattori hanno influenzato il loro rendimento. Di seguito, le sue dichiarazioni.

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"Sicuramente potevano far di più. Però penso abbiano le qualità per avere una media realizzativa migliore in futuro. Ruben si è fatto male, Fofana ha avuto tante occasioni, ma ha capitalizzato poco. Un conto è fare una buona stagione, un conto è farne una ottima. Dipende da domani".

Quale futuro per Fofana e Loftus-Cheek?

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Il contratto di Loftus-Cheek andrà in scadenza nel 2027 e le trattative per il rinnovo, al momento, sono in stand-by. Fofana, invece, è legato al Milan fino a giugno 2028, con un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione, risultando il quinto giocatore più pagato della rosa dopo Nkunku (9,3), Rabiot (9,2), Leao (6,5) e Modric (6,5). La sensazione è che, in caso di offerte congrue, entrambi potrebbero lasciare Milano in estate. Il francese ha alcuni estimatori in Turchia e il Diavolo valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni. L'ex Chelsea, invece, potrebbe fare ritorno in Inghilterra per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. Le loro cessioni potrebbero finanziare gli acquisti di altri centrocampisti come Goretzka.

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