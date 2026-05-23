Domani sera, il Milan sarà impegnato nell'ultimo appuntamento stagionale: il match di San Siro contro il Cagliari. I rossoneri si giocano la qualificazione in Champions League contro una squadra aritmeticamente salva, ma che vorrà fare una bella figura e complicare i piani di Massimiliano Allegri. Con una vittoria, il Diavolo avrebbe la certezza di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il quarto posto dipenderebbe dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate contro Verona, Cremonese e Torino.