Milan, le parole di Allegri sul suo futuro—
Massimiliano Allegri ha affrontato apertamente le voci sul suo futuro nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari. Il tecnico rossonero ha ribadito di essere felice a Milano, ma ha anche confessato che la qualificazione in Champions potrebbe essere decisiva. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
"Posso dire solo che fino a lunedì non possiamo dire niente. Prima di Genova eravamo tutti morti, ora sembriamo tutti vivi. Ora abbiamo la possibilità di rimanere vivi. Bisogna stare calmi, il risultato sposta l'opinione da una parte all'altra. Domani conta ancora di più, l'obiettivo è lì e dobbiamo prenderlo. Non è questione di persone, è questione del risultato di domani sera. Ora parlare di futuro non ha senso. Ho un contratto col Milan e sto bene, ma dal risultato di domani dipenderà anche... Mi sono intortato. L'opinione si sposta da una parte o dall'altra. Se andiamo in Champions League avremo fatto una buona stagione".
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