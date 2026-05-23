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CONFERENZA STAMPA

Milan, Allegri chiaro in conferenza stampa: “Futuro? Ecco da cosa dipende”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Massimiliano Allegri parla del suo futuro in conferenza stampa: le sue dichiarazioni alla vigilia di Milan-Cagliari
Redazione PM

Domani sera, il Milan sarà impegnato nell'ultimo appuntamento stagionale: il match di San Siro contro il Cagliari. I rossoneri si giocano la qualificazione in Champions League contro una squadra aritmeticamente salva, ma che vorrà fare una bella figura e complicare i piani di Massimiliano Allegri. Con una vittoria, il Diavolo avrebbe la certezza di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il quarto posto dipenderebbe dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate contro Verona, Cremonese e Torino.

La sfida contro il Cagliari potrebbe essere decisiva anche per il futuro di Massimiliano Allegri. In caso di qualificazione in Champions, infatti, il contratto del tecnico rossonero verrebbe in automatico rinnovato fino al 2028, con un ingaggio che passerebbe dai 5 milioni di euro netti attuali, a 6. Senza l'Europa che conta, invece, Cardinale potrebbe decidere di ripartire da un nuovo allenatore.

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Massimiliano Allegri ha affrontato apertamente le voci sul suo futuro nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari. Il tecnico rossonero ha ribadito di essere felice a Milano, ma ha anche confessato che la qualificazione in Champions potrebbe essere decisiva. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

"Posso dire solo che fino a lunedì non possiamo dire niente. Prima di Genova eravamo tutti morti, ora sembriamo tutti vivi. Ora abbiamo la possibilità di rimanere vivi. Bisogna stare calmi, il risultato sposta l'opinione da una parte all'altra. Domani conta ancora di più, l'obiettivo è lì e dobbiamo prenderlo. Non è questione di persone, è questione del risultato di domani sera. Ora parlare di futuro non ha senso. Ho un contratto col Milan e sto bene, ma dal risultato di domani dipenderà anche... Mi sono intortato. L'opinione si sposta da una parte o dall'altra. Se andiamo in Champions League avremo fatto una buona stagione".

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