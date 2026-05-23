Milan, le parole di Allegri su Cardinale—
In merito alla politica di Cardinale e alle polemiche dei tifosi, si è espresso anche Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha parlato ai margini della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
"Essere un po' asettico ci sta. Però dico che la cosa più importante è fare la propria professione con passione e amore, portando risultati. Ho avuto la fortuna di stare con Berlusconi, prima con Cellino, poi con Agnelli in bianconero e poi tornare sia lì che qui. Non è vero che la proprietà è asettica o con meno passione, vive in modo diverso. L'impegno, lo dimostra Cardinale venendo, è importante. Anche perché il Milan ha un suo DNA e una sua storia da rispettare. Tutti devono fare in modo di ottenere il massimo dei risultati. Poi a volte ci si riesce e altre no. Quando uno lavora al massimo in un'azienda non si deve rimproverare nulla. Non mi sento la responsabilità addosso. Io voglio solo che i ragazzi ci regalino l'obiettivo della stagione, insieme ai tifosi che devono darci una mano".
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