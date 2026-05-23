Lo scorso weekend, Gerry Cardinale è tornato a seguire una partita del Milan dal vivo in occasione del match contro il Genoa . La presenza del proprietario rossonero sugli spalti del 'Ferraris' testimonia il momento delicato della stagione e la sua voglia di stare vicino alla squadra. Anche in occasione del match contro il Cagliari, in programma domenica alle 20:45, il patron di RedBird è atteso a San Siro per assistere a un incontro decisivo per la corsa Champions del Diavolo.

La linea di Cardinale è stata spesso criticata dai tifosi del Milan. Qualcuno lo accusa di pensare eccessivamente ai bilanci e di trattare il club come una semplice azienda, mentre altri lo attaccano per la scarsa ambizione sportiva. Affronti che hanno toccato nel profondo il proprietario rossonero, che sembra pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione.