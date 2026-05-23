Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, ha voluto presentare il match di domani contro il Milan

Siamo arrivati ormai all'ultimo atto della stagione: se da una parte il Milan è ancora alla ricerca della qualificazione in Champions League, dall'altra c'è un Cagliari già certo della salvezza, ma i rossoblù di Pisacane non hanno di certo l'intenzione di lasciar vita facile ai rossoneri.