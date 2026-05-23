"Manca ancora una partita. Andiamo a Milano per fare la nostra gara e ora voglio finire il campionato. Con la società c'è un dialogo trasparente. Da parte mia c'è massima fiducia e ora bisogna capire la volontà del club".
Ci saranno, però, tanti assenti per i rossoblù:
"Purtroppo non ci sarà Folorunsho per un risentimento muscolare, così come non ci saranno Felici e Pavoletti. Sarà assente anche Kiliçsoy, che ha richiesto un permesso per anticipare il rientro in Turchia. Per quanto riguarda la gara... sfidiamo una squadra che ha un grande obiettivo, ma spero che la nostra leggerezza possa farci giocare meno bloccati. Mi auguro che questo possa farci fare meglio ciò che abbiamo preparato".
Le possibili scelte di formazione—
Pisacane, indubbiamente, ha voluto parlare anche di quelli che potrebbero essere gli uomini scelti per fronteggiare il Milan di Allegri. In porta sicuramente sarà presente il solito Caprile, cercato in passato anche dai rossoneri, am il tecnico dovrà fare comunque le sue valutazioni:
"Devo ancora fare le mie valutazioni. Sicuramente in porta giocherà Caprile. Chi si è allenato facendomi capire che vuole lasciare il segno, avrà qualche possibilità domani. Noi dobbiamo rappresentare la maglia che indossiamo. Per quanto riguarda Felici, è riuscito a fare qualche allenamento intero con la squadra e domani farà parte del gruppo. Vorrei metterlo in campo anche solo 60 secondi perché sarebbe il giusto premio per un ragazzo che è stato sfortunato. Abbiamo perso una freccia importante nel nostro arco. Riprenderà il suo percorso e la sua carriera".
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