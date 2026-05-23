PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Cagliari, Pisacane: “Contro il Milan faremo la nostra gara. Folorunsho? Non ci sarà”

CONFERENZA STAMPA

Cagliari, Pisacane: “Contro il Milan faremo la nostra gara. Folorunsho? Non ci sarà”

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Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, ha voluto presentare il match di domani contro il Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Siamo arrivati ormai all'ultimo atto della stagione: se da una parte il Milan è ancora alla ricerca della qualificazione in Champions League, dall'altra c'è un Cagliari già certo della salvezza, ma i rossoblù di Pisacane non hanno di certo l'intenzione di lasciar vita facile ai rossoneri.

Milan-Cagliari, Pisacane in conferenza: "Faremo la nostra gara"

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Intervenuto nella consueta conferenza stampa della viglia, Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù, ha voluto presentare il match a tutti i giornalisti presenti, ma non solo. Il tecnico, ovviamente, ha voluto parlare anche del suo futuro.

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"Manca ancora una partita. Andiamo a Milano per fare la nostra gara e ora voglio finire il campionato. Con la società c'è un dialogo trasparente. Da parte mia c'è massima fiducia e ora bisogna capire la volontà del club".

Ci saranno, però, tanti assenti per i rossoblù:

"Purtroppo non ci sarà Folorunsho per un risentimento muscolare, così come non ci saranno Felici e Pavoletti. Sarà assente anche Kiliçsoy, che ha richiesto un permesso per anticipare il rientro in Turchia. Per quanto riguarda la gara... sfidiamo una squadra che ha un grande obiettivo, ma spero che la nostra leggerezza possa farci giocare meno bloccati. Mi auguro che questo possa farci fare meglio ciò che abbiamo preparato".

Le possibili scelte di formazione

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Pisacane, indubbiamente, ha voluto parlare anche di quelli che potrebbero essere gli uomini scelti per fronteggiare il Milan di Allegri. In porta sicuramente sarà presente il solito Caprile, cercato in passato anche dai rossoneri, am il tecnico dovrà fare comunque le sue valutazioni:

"Devo ancora fare le mie valutazioni. Sicuramente in porta giocherà Caprile. Chi si è allenato facendomi capire che vuole lasciare il segno, avrà qualche possibilità domani. Noi dobbiamo rappresentare la maglia che indossiamo. Per quanto riguarda Felici, è riuscito a fare qualche allenamento intero con la squadra e domani farà parte del gruppo. Vorrei metterlo in campo anche solo 60 secondi perché sarebbe il giusto premio per un ragazzo che è stato sfortunato. Abbiamo perso una freccia importante nel nostro arco. Riprenderà il suo percorso e la sua carriera".

 

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