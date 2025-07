Milan, Allegri: “Con la società serve blocco unico. Condividiamo …”

Massimiliano Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Milan in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla società e non solo

Emiliano Guadagnoli Redattore 7 luglio - 13:15

Inizia ufficialmente la stagione 2025-26 del Milan. Il club si è ritrovato oggi, 7 luglio 2025, per il primo giorno di raduno a Milanello. Prima doppia seduta di allenamento e primi spunti stagionali. Una giornata importante anche per la panchina del Milan: Massimiliano Allegri è stato presentato come nuovo allenatore rossonero in conferenza stampa. Tantissimi i temi analizzati dal nuovo tecnico del Diavolo. Ecco le sue parole sulla società e non solo.