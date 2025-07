Milan, i convocati di Allegri per il raduno: i big esclusi! E tra i giovani ...

Domani, lunedì 7 luglio 2025, inizierà ufficialmente la stagione 2025-26 del Milan. In programma il primo giorno del raduno a Milanello. Sono arrivate le convocazioni di Massimiliano Allegri, riportato da Gazzetta.it. Qualche escluso di lusso e tanti giovani chiamati. Ecco gli esclusi per motivi di calciomercato con due big del passato rossonero: Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Esclusi anche Devis Vasquez e Yacine Adli. Presente il nuovo acquisto Samuele Ricci. Per quanto riguarda i giovani: chiamati Torriani, Bartesaghi, Magni, Comotto, Liberali e Vos. Ecco la lista completa dei convocati di Massimiliano Allegri per il raduno.