Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Lecce-Milan, Di Francesco: “Camarda non ricorda, controlli in ospedale”

CONFERENZA

Lecce-Milan, Di Francesco: “Camarda non ricorda, controlli in ospedale”

Lecce-Milan, Di Francesco: “Camarda non ricorda, controlli in ospedale” - immagine 1
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Buon Lecce nella prima ora, poi un piccolo crollo: "Ci sono situazioni in cui dobbiamo creare superiorità numerica ed essere più qualitativi per cercare di fare gol. Alle volte dobbiamo essere meno frettolosi nel giro palla. Sul calcio piazzato eravamo un po' troppo bassi, piccole situazioni su cui lavorare. Abbiamo dato battaglia, peccato. Loro hanno giocatori di gamba, che riconquistano e ripartono. Se non alzi la qualità fai fatica in alcune occasioni".

LEGGI ANCHE

Sulle difficoltà realizzative: "Ci sono state occasioni che si potevano sfruttare meglio, siamo andati diverse volte al cross, potevamo essere più qualitativi. Continueremo a lavorare in questa direzione. Bisogna migliorare, ma non si possono concedere a squadre come il Milan piccole incertezze che possono portare a subire gol".

Su Saelemaekers: "Un giocatore che sa giocare a calcio, mette in difficoltà chiunque, non solo noi. Siamo partiti in difficoltà, poi la squadra ha trovato gli equilibri rispetto all'inizio. Abbiamo subito gol nel momento in cui tenevamo noi il pallino del gioco".

Come sta Camarda: "Non si ricordava quello che era successo in campo. Gli ho chiesto il posizionamento su un angolo contro e non si ricordava cosa fosse successo: lì è scartato l'alert. Non si ricordava alcune cose. E l'ho sostituito immediatamente. Sta facendo dei controlli in ospedale".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Lecce-Milan, Loftus-Cheek: “Mi sento bene con Allegri”
Lecce-Milan, Allegri: “Gimenez ci può aiutare. Oggi squadra seria”

© RIPRODUZIONE RISERVATA