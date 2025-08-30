Lecce-Milan, Di Francesco: “Camarda non ricorda, controlli in ospedale”

Su Saelemaekers: "Un giocatore che sa giocare a calcio, mette in difficoltà chiunque, non solo noi. Siamo partiti in difficoltà, poi la squadra ha trovato gli equilibri rispetto all'inizio. Abbiamo subito gol nel momento in cui tenevamo noi il pallino del gioco".

Come sta Camarda: "Non si ricordava quello che era successo in campo. Gli ho chiesto il posizionamento su un angolo contro e non si ricordava cosa fosse successo: lì è scartato l'alert. Non si ricordava alcune cose. E l'ho sostituito immediatamente. Sta facendo dei controlli in ospedale".