Lecce-Milan, Loftus-Cheek: “Mi sento bene con Allegri”

Com'è giocare con Modric: "Giocatore incredibile. Brava persona, mi piace molto giocare con lui e ci aiuta molto".
Come si trova con Allegri: "Spero che sia la migliore stagione della mia carriera. Voglio fare più gol e assist. Poi è più importante la squadra. Mi sento bene con il mister, lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buona sensazioni. La prima partita non è stata buona, ma stasera siamo andati molto meglilo. Ora c'è la sosta, lavoreremo duro e ricominceremo tra due settimane".
Quanto incide non avere i tifosi a San Siro: "I nostri tifosi sono fantastici. Quando siamo sul campo, sentiamo tanta energia. Quello che ci danno i tifosi del Milan quando giochiamo è incredibile. L'anno scorso non è stato facile. Speriamo di fare sempre meglio per tornare tutti a tifare. Stasera già è stato incredibile".
