Lecce-Milan, Loftus-Cheek: “Mi sento bene con Allegri”

Come si trova con Allegri: "Spero che sia la migliore stagione della mia carriera. Voglio fare più gol e assist. Poi è più importante la squadra. Mi sento bene con il mister, lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buona sensazioni. La prima partita non è stata buona, ma stasera siamo andati molto meglilo. Ora c'è la sosta, lavoreremo duro e ricominceremo tra due settimane".