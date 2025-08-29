Pianeta Milan
CONFERENZA

Lecce-Milan, Loftus-Cheek: “Mi sento bene con Allegri”

Lecce-Milan: Loftus-Cheek torna al gol dopo un anno e mezzo
Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi 

Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Che cosa può dare questo gol: "Buona partita stasera. Fofana è un giocatore fantastico. Io mi trovo bene in questa posizione, anche se posso giocare in diverse posizioni. Abbiamo fatto una buona partita oggi dopo la brutta prova di settimana scorsa".

Com'è giocare con Modric: "Giocatore incredibile. Brava persona, mi piace molto giocare con lui e ci aiuta molto".

Come si trova con Allegri: "Spero che sia la migliore stagione della mia carriera. Voglio fare più gol e assist. Poi è più importante la squadra. Mi sento bene con il mister, lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buona sensazioni. La prima partita non è stata buona, ma stasera siamo andati molto meglilo. Ora c'è la sosta, lavoreremo duro e ricominceremo tra due settimane".

Quanto incide non avere i tifosi a San Siro: "I nostri tifosi sono fantastici. Quando siamo sul campo, sentiamo tanta energia. Quello che ci danno i tifosi del Milan quando giochiamo è incredibile. L'anno scorso non è stato facile. Speriamo di fare sempre meglio per tornare tutti a tifare. Stasera già è stato incredibile".

