Lecce-Milan, Allegri: “Gimenez ci può aiutare. Oggi squadra seria”

Se è più sereno per la sosta e per il mercato: "Non possiamo pensare a cosa è successo con la Cremonese. Sono sereno perché con una sosta davanti un risultato negativo ce l'avrebbe resa giusta. Al mercato ci pensa la società".

Se Gimenez può rimanere: "Può aiutare questa squadra. È importante ed è 20 giorni che arrivato. Stasera ha fatto una buona partita ed è a due gol annullati. Ma il fatto di averli fatti e di esserci... ha occasioni per fare gol".

Cosa pensa di Saelemaekers e Musah esterni: "Non è questione di cura Allegri... Sono ottimi giocatori. Credo che, indipendentemente da chi giochi, il Milan deve avere rispetto dell'avversario, grande umiltà e non perché indossiamo la maglia del Milan. La squadra è rimasta in partita con serietà dopo i due gol annullati. Un imprevisto non deve e non può cambiare la prestazione della squadra".

Come vuole ricordare questa partita: "Come i primi tre punti del campionato, ma bisogna farne tanti altri. La sconfitta con la Cremonese ha fatto sì che stasera giocassimo da squadra seria e responsabile, con pazienza senza palla.