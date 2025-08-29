Pianeta Milan
CONFERENZA

Lecce-Milan, Allegri: “Gimenez ci può aiutare. Oggi squadra seria”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è un Milan già suo: "Non era facile giocare una partita così a Lecce. Abbiamo fatto una buona partita tecnica, noi in modo ordinato, senza spazientirci. Potevamo muoverci meglio in fase difensiva su qualche situazione, ma quando hai una percezione del pericolo diverso sei più reattivo nel recuperare. Non era semplice".

Se è più sereno per la sosta e per il mercato: "Non possiamo pensare a cosa è successo con la Cremonese. Sono sereno perché con una sosta davanti un risultato negativo ce l'avrebbe resa giusta. Al mercato ci pensa la società".

Se Gimenez può rimanere: "Può aiutare questa squadra. È importante ed è 20 giorni che arrivato. Stasera ha fatto una buona partita ed è a due gol annullati. Ma il fatto di averli fatti e di esserci... ha occasioni per fare gol".

Cosa pensa di Saelemaekers e Musah esterni: "Non è questione di cura Allegri... Sono ottimi giocatori. Credo che, indipendentemente da chi giochi, il Milan deve avere rispetto dell'avversario, grande umiltà e non perché indossiamo la maglia del Milan. La squadra è rimasta in partita con serietà dopo i due gol annullati. Un imprevisto non deve e non può cambiare la prestazione della squadra".

Come vuole ricordare questa partita: "Come i primi tre punti del campionato, ma bisogna farne tanti altri. La sconfitta con la Cremonese ha fatto sì che stasera giocassimo da squadra seria e responsabile, con pazienza senza palla.

