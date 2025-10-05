Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Juventus, Kalulu: “Milan? Ha la fortuna di non avere le coppe. Difensivamente, poi …”

CONFERENZA

Juventus, Kalulu: “Milan? Ha la fortuna di non avere le coppe. Difensivamente, poi …”

Juventus, Kalulu: 'Milan? Ha la fortuna di non avere le coppe. Difensivamente, poi ...'
Pierre Kalulu, difensore bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Pierre Kalulu, difensore bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan 0-0, così Kalulu nella conferenza stampa post-partita

—  

Sull'ennesimo pareggio: "Era una partita complicata, contro un avversario fortissimo in fiducia. Ci sono state possibilità di fare gol da entrambe le parti. Non siamo soddisfatti di questo punto, ma siamo obbligati a prendercelo e pensiamo alla prossima".

LEGGI ANCHE

Sul ruolo da esterno di centrocampo: "Se mi piace? Tutti hanno le loro preferenze. In quella posizione posso fare qualche gol in più: il mio obiettivo è essere il più completo possibile, quindi tra uno-due mesi magari mi vedete e mi preferite da più alto invece che da difensore".

Sull'obiettivo della Juventus: "Stare in alto, è sempre così. Poi risponde il mister".

Sul Milan: "È sempre delicato parlare degli avversari, perché non ci sono dentro. Loro hanno la fortuna di non aver le coppe, quindi possono essere un po' più freschi. Ho visto qualche partita del Milan: difensivamente sono molto attenti e hanno tanta qualità offensiva con giocatori che possono fare la differenza da soli".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sulla Serie A: "Preferisco tutte le volte un campionato così, in cui ogni squadra può perdere punti con chiunque".

Leggi anche
Camarda ancora dalla panchina. Di Francesco: “C’è un tempo per tutto”
Juventus-Milan, Tudor: “Non abbiamo differenze con i rossoneri. Parlerà il campo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA