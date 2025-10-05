Sul ruolo da esterno di centrocampo : "Se mi piace? Tutti hanno le loro preferenze. In quella posizione posso fare qualche gol in più: il mio obiettivo è essere il più completo possibile, quindi tra uno-due mesi magari mi vedete e mi preferite da più alto invece che da difensore".

Sul Milan: "È sempre delicato parlare degli avversari, perché non ci sono dentro. Loro hanno la fortuna di non aver le coppe, quindi possono essere un po' più freschi. Ho visto qualche partita del Milan: difensivamente sono molto attenti e hanno tanta qualità offensiva con giocatori che possono fare la differenza da soli".