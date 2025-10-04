Pianeta Milan
Camarda ancora dalla panchina. Di Francesco: “C’è un tempo per tutto”

Dopo la vittoria per 0-1 contro il Parma, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato di Francesco Camarda, di proprietà del Milan, in conferenza stampa. Ecco le sue parole, secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb.com'
Nel pomeriggio è arrivato il secondo risultato utile consecutivo per il Lecce. I giallorossi, dopo il pareggio ottenuto all'ultimo minuto della sfida contro il Bologna domenica scorsa, hanno conquistato tre punti al 'Tardini' di Parma. La sfida si è conclusa sullo 0-1, maturato grazie alla rete dell'ex Milan Riccardo Sottil nel corso del primo tempo. Nonostante abbia deciso il pareggio contro i rossoblù il weekend scorso, Francesco Camarda - attaccante classe 2008 di proprietà dei rossoneri - è partito ancora una volta dalla panchina. Di Francesco gli ha preferito di nuovo Stulic. Al termine della gara - in conferenza stampa - l'allenatore della squadra salentina ha risposto a una domanda riguardante l'impiego di Camarda. Di seguito si riportano le parole del tecnico, secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb.com'.

Di Francesco parla di Camarda

Perché sta calibrando Camarda? "C'è un tempo per tutto e io so come gestire i giovani. Camarda è un giocatore che entrando ha fatto gol. È un giocatore che può determinare anche subentrando. Io dico di farlo crescere. Tutte le volte mi viene chiesto di lui, io ci parlo tantissimo e me lo abbraccio perché potrebbe essere mio nipote. È giusto che faccia quei passaggi che lo porteranno a diventare un grande giocatore. I giovani subiscono le pressioni dei media, mentre io cerco di farlo vivere con serenità. Avrà i suoi momenti. Credo di aver fatto la scelta giusta con Stulic, visto che abbiamo vinto".

