Nel pomeriggio è arrivato il secondo risultato utile consecutivo per il Lecce . I giallorossi, dopo il pareggio ottenuto all'ultimo minuto della sfida contro il Bologna domenica scorsa, hanno conquistato tre punti al 'Tardini' di Parma . La sfida si è conclusa sullo 0-1 , maturato grazie alla rete dell'ex Milan Riccardo Sottil nel corso del primo tempo. Nonostante abbia deciso il pareggio contro i rossoblù il weekend scorso, Francesco Camarda - attaccante classe 2008 di proprietà dei rossoneri - è partito ancora una volta dalla panchina. Di Francesco gli ha preferito di nuovo Stulic . Al termine della gara - in conferenza stampa - l'allenatore della squadra salentina ha risposto a una domanda riguardante l'impiego di Camarda. Di seguito si riportano le parole del tecnico, secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb.com'.

Perché sta calibrando Camarda? "C'è un tempo per tutto e io so come gestire i giovani. Camarda è un giocatore che entrando ha fatto gol. È un giocatore che può determinare anche subentrando. Io dico di farlo crescere. Tutte le volte mi viene chiesto di lui, io ci parlo tantissimo e me lo abbraccio perché potrebbe essere mio nipote. È giusto che faccia quei passaggi che lo porteranno a diventare un grande giocatore. I giovani subiscono le pressioni dei media, mentre io cerco di farlo vivere con serenità. Avrà i suoi momenti. Credo di aver fatto la scelta giusta con Stulic, visto che abbiamo vinto".