Juventus-Milan, Gabbia: “In spogliatoio non siamo felici senza vittoria”

Matteo Gabbia , giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan , partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come va via: "Un po' di dispiacere c'è, volevamo vincere. Ma sono un positivo di natura e cerco di prendere sempre il meglio. Sicuramente ci sono state delle cose positive, quelle negative le analizzeremo. Questa partita fa parte del percorso che ci riserva questa annata. Un pari non è la vittoria, ma avevamo dato tutto quello che avevamo in campo".