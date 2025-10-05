Pianeta Milan
CONFERENZA

Juventus-Milan, Gabbia: “In spogliatoio non siamo felici senza vittoria”

Juventus-Milan, Gabbia: “In spogliatoio non siamo felici senza vittoria” - immagine 1
Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come va via: "Un po' di dispiacere c'è, volevamo vincere. Ma sono un positivo di natura e cerco di prendere sempre il meglio. Sicuramente ci sono state delle cose positive, quelle negative le analizzeremo. Questa partita fa parte del percorso che ci riserva questa annata. Un pari non è la vittoria, ma avevamo dato tutto quello che avevamo in campo".

Solo due partite con gol subiti ha portato alla Nazionale: "La chiamata della Nazionale mi rende orgoglioso, io cerco di fare il massimo. Merito dei miei compagni, dei miei compagni e del mister. Grazie a loro".

Se c'è la sensazione siano due punti persi: "Il clima in spogliatoio ovviamente non era felice: tutti puntavamo a vincere la partita. Poi ci sono anche gli avversari, ma il nostro obiettivo è vincere: non possiamo essere contenti come se avessimo vinto".

Sui calci piazzati: "La preparazione delle palle inattive è importante in settimane e ci stiamo lavorando con grande attenzione".

