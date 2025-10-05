Juventus-Milan, Gabbia: “In spogliatoio non siamo felici senza vittoria”

Solo due partite con gol subiti ha portato alla Nazionale: "La chiamata della Nazionale mi rende orgoglioso, io cerco di fare il massimo. Merito dei miei compagni, dei miei compagni e del mister. Grazie a loro".
Se c'è la sensazione siano due punti persi: "Il clima in spogliatoio ovviamente non era felice: tutti puntavamo a vincere la partita. Poi ci sono anche gli avversari, ma il nostro obiettivo è vincere: non possiamo essere contenti come se avessimo vinto".
Sui calci piazzati: "La preparazione delle palle inattive è importante in settimane e ci stiamo lavorando con grande attenzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA