Genoa-Milan, Allegri sicuro: “Anche in società tutti contenti”

Sulla squadra con ottima energia oggi: "Abbiamo avuto dei sussulti nelle ultime partite, però facendo tutte partite dove abbiamo concesso gol troppo facili forse per la troppa fretta di vincere la partita. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi".

Se aveva mai vissuto una settimana così difficile in carriera: "Oggi c'era la società presente, Cardinale è venuto a parlare negli spogliatoi ed è stato molto bello soprattutto per i ragazzi".

Se crede che in società siano proprio tutti contenti di questa vittoria: "Sono tutti contenti, perché credo che per la società sia un traguardo molto importantela Champions a livello economico".

Cosa ha detto Cardinale: "Ha rinforzato la vicinanza della società, ha fatto un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. La squadra ha speso tante energie mentali in settimana. Però oggi fisicamente l'ho vista bene, hanno corso tanto. Noi dobbiamo preparare la partita di domenica con molta calma".

Se lui è l'unico che si merita la Champions: "La ringrazio, ma non è che la merito io. Ce la meritano tutti: dalla proprietà ai giocatori. Mi girano un po' le scatole per il gol subito ingenuamente. Ma bisogna essere fiduciosi. La crescita di chi arriva da un calcio diverso è normale che serva un po' di pazienza".