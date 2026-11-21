Romano Schmid, trequartista del Frosinone, parla in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Milan, valido per la 12^ giornata di Serie A
De Winter e Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Milan: le immagini dell'evento
Archiviata la sosta nazionali, la Serie A è pronta a ripartire. Domenica 22 novembre, alle ore 18:00, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Frosinone, match valido per la 12^ giornata. In vista della gara, il trequartista gialloblù Romano Schmid è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i possibili temi tattici della partita.
Il momento del FrosinoneDopo il secondo posto in Serie B dello scorso anno, il Frosinone sta decisamente superando le aspettative. Al termine dell'11ª giornata, i gialloblù occupano la sesta posizione in classifica con 20 punti (appena quattro in meno del Milan), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La voce più sorprendente riguarda i gol segnati, 24: soltanto Roma (31), Inter (28) e Lazio (25) hanno fatto meglio. Per portare a casa la vittoria, i rossoneri dovranno mettere in campo la miglior versione di loro stessi
Verso Milan-Frosinone, parla SchmidSchmid ha lasciato i favori del pronostico al Milan, spiegando cosa servirà in più al Frosinone rispetto alla gara persa 1-0 contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato:
"La gara contro il Milan sarà completamente diversa da quella di Cagliari. Loro partono favoriti ovviamente, il loro gioco è diverso da quello del Cagliari, servirà un Frosinone più propositivo".
La probabile formazione di AlviniMassimiliano Alvini dovrebbe schierare la sua squadra con il solito 4-2-3-1. I pericoli principali sono i tre sottopunta: Gheddjemis, Schmid e Kvernandze, che proveranno a complicare i piani del Milan. In dubbio la presenza di Gabriele Bracaglia, mentre chi è già sicuro di non esserci è Antonio Raimondo.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato, Cittadini, Monterisi, Oyono; Calò, Masini; Gheddjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea; Allenatore: Massimiliano Alvini
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