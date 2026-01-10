Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenterà oggi pomeriggio in conferenza stampa i temi principali di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento
Domani, domenica 11 gennaio, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze per sfidare la Fiorentina di Paolo Vanoli per la 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita importantissima per ambedue le contendenti.
Fiorentina-Milan, Allegri oggi in conferenza stampa
La Fiorentina, in lenta ma graduale ripresa dopo la prima parte di stagione horror, è ancora in zona retrocessione ma è reduce da 4 punti nelle ultime due apparizioni contro Cremonese (1-0 in casa) e Lazio (2-2 nella Capitale). Il Milan, invece, dovrà andarsi a riprendere in Toscana i punti persi giovedì sera a 'San Siro' contro il Genoa (1-1) per continuare la marcia in zona Scudetto. Insomma, un testa-coda da brividi!