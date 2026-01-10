Domani, domenica 11 gennaio , il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze per sfidare la Fiorentina di Paolo Vanoli per la 20^ giornata della Serie A 2025-2026 . Una partita importantissima per ambedue le contendenti.

Fiorentina-Milan, Allegri oggi in conferenza stampa

La Fiorentina, in lenta ma graduale ripresa dopo la prima parte di stagione horror, è ancora in zona retrocessione ma è reduce da 4 punti nelle ultime due apparizioni contro Cremonese (1-0 in casa) e Lazio (2-2 nella Capitale). Il Milan, invece, dovrà andarsi a riprendere in Toscana i punti persi giovedì sera a 'San Siro' contro il Genoa (1-1) per continuare la marcia in zona Scudetto. Insomma, un testa-coda da brividi!