"In Francia ho allenato contro due dei miei idoli, Luis Enrique che è un allenatore fantastico e Roberto De Zerbi, per cui ho tantissimo rispetto - ha concluso Rosenior -. In Premier League sarà lo stesso: allenerò contro Pep Guardiola, che non mi vergogno a dire è uno dei miei eroi. Ho rispetto di tutti, ma voglio anche batterli e penso che con questo gruppo possiamo battere anche queste squadre”.