Qualche giorno fa Liam Rosenior, classe 1984, ex difensore di Fulham, Reading, Hull City e Brighton in Premier League, ha sostituito l'italiano Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, interrompendo, così, la sua esperienza in Francia, da allenatore dello Strasburgo.
Chelsea, le prime parole del nuovo allenatore Rosenior
Durante la conferenza stampa della sua presentazione, Rosenior, parlando delle sue fonti di ispirazione, ha raccontato un interessante aneddoto ... a tinte rossonere. “La prima è stata mio padre: era ossessionato dal calcio, quindi lo sono diventato anche io. Ricordo che a 6-7 anni guardavo il Milan di Arrigo Sacchi, poi l’Ajax di Louis Van Gaal, poi il Barcellona. Mio padre mi ha sempre incoraggiato a guardare squadre straniere e penso che questo abbia influenzato molto il modo in cui voglio che le mie squadre giochino".