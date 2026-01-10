Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Chelsea, Rosenior si presenta: “Ossessionato dal calcio, guardavo il Milan di Sacchi”

CONFERENZA

Chelsea, Rosenior si presenta: “Ossessionato dal calcio, guardavo il Milan di Sacchi”

Chelsea, Rosenior si presenta: 'Ossessionato dal calcio, guardavo il Milan di Sacchi'
Prima conferenza stampa di Liam Rosenior come nuovo allenatore del Chelsea: ha sostituito da qualche giorno in panchina l'italiano Enzo Maresca. In un passaggio del suo intervento, ha rivelato questo interessante aneddoto sul Milan di Arrigo Sacchi
Daniele Triolo Redattore 

Qualche giorno fa Liam Rosenior, classe 1984, ex difensore di Fulham, Reading, Hull City e Brighton in Premier League, ha sostituito l'italiano Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, interrompendo, così, la sua esperienza in Francia, da allenatore dello Strasburgo.

Chelsea, le prime parole del nuovo allenatore Rosenior

—  

Durante la conferenza stampa della sua presentazione, Rosenior, parlando delle sue fonti di ispirazione, ha raccontato un interessante aneddoto ... a tinte rossonere. “La prima è stata mio padre: era ossessionato dal calcio, quindi lo sono diventato anche io. Ricordo che a 6-7 anni guardavo il Milan di Arrigo Sacchi, poi l’Ajax di Louis Van Gaal, poi il Barcellona. Mio padre mi ha sempre incoraggiato a guardare squadre straniere e penso che questo abbia influenzato molto il modo in cui voglio che le mie squadre giochino".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, colpo grosso in Premier League: Tare pregusta già un acquisto di livello >>>

"In Francia ho allenato contro due dei miei idoli, Luis Enrique che è un allenatore fantastico e Roberto De Zerbi, per cui ho tantissimo rispetto - ha concluso Rosenior -. In Premier League sarà lo stesso: allenerò contro Pep Guardiola, che non mi vergogno a dire è uno dei miei eroi. Ho rispetto di tutti, ma voglio anche batterli e penso che con questo gruppo possiamo battere anche queste squadre”.

Leggi anche
Fullkrug analizza il passato: “Col West Ham è andata male ma voglio voltare pagina. Sono...
Milan, senti Fullkrug: “Ieri tanti episodi a nostro sfavore. Ero sicuro fosse rigore su di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA