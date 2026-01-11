Pianeta Milan
CONFERENZA

Fiorentina-Milan, Ndour guarda avanti: “Possiamo fare grandi cose”

Ndour, giocatore viola, ha parlato in conferenza stampa dopo Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Cher Ndour, giocatore viola, ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è cambiato lo spirito: "La più grande differenza sta proprio nello spirito, nell'essere quadra dal primo all'ultimo minuti. Oggi ci stava soffrire ma lo abbiamo fatto tutti insieme. Peccato per il gol preso alla fine ma siamo sulla strada giusta".

Sulla settimana che poteva essere perfetta: "Abbiamo fatto gol nel finale con la Lazio, poi abbiamo avuto un calo di concentrazione. Oggi non credo sia stato quello, il Milan ha fatto un'ottima azione un grande gol. Ma siamo rimasti in partita fino alla fine e abbiamo avuto un ottima reazione".

Sulle sue tante presenze: "Ringrazio il mister per la continuità che mi sta dando e per la fiducia, mi trovo bene anche con Gudmundsson. Stiamo lavorando molto bene".

Come stanno: "La squadra sta bene: se c'è rammarico dopo un pari contro il Milan, vuol dire che possiamo fare grandi cose. Forse abbiamo superato il brutto periodo: se continueremo a fare queste prestazioni, sempre in crescendo, riusciremo a uscire da questa brutta situazione. Sicuramente stiamo meglio fisicamente, ora abbiamo gamba in tutti i reparti. Chi entra ci sta dando una grossa mano e questo è sinonimo di essere gruppo e tutti sul pezzo: è ciò che vuole il Mister"

Un punto guadagnato o due persi: "Nella situazione in cui siamo adesso, è un punto guadagnato".

