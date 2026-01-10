Allegri stempera le polemiche: 'Gli arbitri sono bravi, oggi non è facile...'

Sui tanti episodi arbitrali contro e cosa si può fare: "Gli arbitri credo siano bravi, non è facile arbitrare oggi. Le partite sono veloci. C'è il VAR che aiuta molto, poi trovare equilibrio è difficile. Vai a esaminare situazioni soggettive. Ognuno ha un'opinione diversa. Quindi solito discorso. Prima decideva l'arbitro e ogni volta decideva in un modo o in un altro e non andava bene. Ora si è spostato tutto dal campo a Lissone in una sala. Sta aiutando, ma più di tanto non può fare. Sulle cose soggettive è difficile sistemarle e arrivare alla perfezione. Matematica 2+2 fa 4, in italiano un tema può non piacere".