Allegri stempera le polemiche: 'Gli arbitri sono bravi, oggi non è facile...'

Nel pomeriggio di oggi, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. La partita, valida per la 20^ giornata di campionato, si disputerà domani alle ore 15:00, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Tra i tanti argomenti della conferenza, anche il tema arbitri e VAR. Ecco, di seguito, le parole di Max su questo tema.
CONFERENZA
Allegri: “Non è facile arbitrare oggi. Dal campo si è spostato tutto a Lissone”
LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan, probabili formazioni: panchina per Modric, pronto Ricci. In difesa...
Sui tanti episodi arbitrali contro e cosa si può fare: "Gli arbitri credo siano bravi, non è facile arbitrare oggi. Le partite sono veloci. C'è il VAR che aiuta molto, poi trovare equilibrio è difficile. Vai a esaminare situazioni soggettive. Ognuno ha un'opinione diversa. Quindi solito discorso. Prima decideva l'arbitro e ogni volta decideva in un modo o in un altro e non andava bene. Ora si è spostato tutto dal campo a Lissone in una sala. Sta aiutando, ma più di tanto non può fare. Sulle cose soggettive è difficile sistemarle e arrivare alla perfezione. Matematica 2+2 fa 4, in italiano un tema può non piacere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA