Milan, Fonseca e le differenze con Pioli: “Non è una critica, ma…”

Fiorentina-Milan , 7^ giornata della Serie A 2024-25 . Paulo Fonseca e i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato anche se non sarà una trasferta semplice per il Diavolo. Il Milan andrà senza tre giocatori: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek ( LEGGI QUI ). Solita conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore portoghese. Fonseca torna a parlare delle differenze sul suo calcio e quello fatto da Pioli in precedenza .

"Mi sembra di dire sempre la stessa cosa, ma è la verità. Penso che da quando sono arrivato qui è sempre stato facile capire che questa squadra gioca in modo totalmente diverso da prima. Non è una critica, non dico sia meglio. È diverso. Difensivamente e offensivamente questa squadra giocava individualmente. Cambiare è difficile, stiamo lavorando ogni giorno per questo. Io credo in questo. Non dico sia il meglio, ma per me lo è perché è ciò in cui credo. Non è facile. Dobbiamo capire che non si cambia velocemente. Serve tempo e allenamento. Dobbiamo far capire ai giocatori che tipo di partita è e quali sono le fasi importanti. È difficile da cambiare, ma stiamo cambiando. Ciò che mi ha lasciato più soddisfatto è che nel secondo tempo col Leverkusen abbiamo avuto un gioco posizionale molto buono".