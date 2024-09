Fonseca frecciata a Pioli? “Il Milan giocava in contropiede, non un calcio posizionale”

Le parole di Fonseca

"Per questo il calcio è bello. Tutto può cambiare in 90 minuti o cinque minuti. Noi che siamo dentro dobbiamo capire che dobbiamo essere equilibrati. Le cose possono cambiare positivamente e negativamente. È stato importante vincere il Derby, ma per me era importantissimo vincere anche oggi. Non avrebbe avuto senso il Derby senza un buon risultato oggi. I giocatori hanno fatto una partita seria. Questa squadra non ha giocato un calcio posizionale negli ultimi anni, giocava in contropiede, cercando di attaccare velocemente. Dobbiamo imparare a giocare come una squadra che domina le partite, visto che tante volte non c'è spazio. Dobbiamo fare le cose col tempo giusto quando non abbiamo spazio. La squadra ha fatto meglio ed è stata più paziente, ma voglio di più. Possiamo fare molto meglio."