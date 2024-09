Milan-Lecce, Fonseca: “Comincio a vedere il mio calcio. Ma voglio di più”

Sui miglioramenti, evidenti, della sua squadra nelle ultime settimane: "Penso che abbiamo bisogno di tempo per migliorare. Ma la squadra è in crescita. I risultati portano fiducia, il derby ha portato fiducia in tutti noi. Ma dobbiamo continuare a migliorare. Abbiamo giocatori di grande qualità. Devono solo capire e apprendere come giocare questo tipo di gioco".

Sul primo posto momentaneo in classifica: "Importante questo primo posto. Magari tre partite fa nessuno pensava a questa posizione. È un segnale di crescita della squadra".

Su come il derby abbia dato una spinta alla squadra per la svolta: "Ovviamente il derby è stato importantissimo per portare fiducia ai giocatori. Così come i tifosi credono nella squadra, oggi sono stati fantastici. Le vittorie portano fiducia, il derby ha portato fiducia. Come allenatore devo essere equilibrato in questo momento e vedere dove possiamo migliorare. Andiamo meglio difensivamente e offensivamente, ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare".

Su cosa manca per vedere la sua idea di calcio in questo Milan: "Cominciamo a vedere tante cose. Non sono perfette. Voglio di più. Perché abbiamo i giocatori per fare di più. È un cambiamento molto grande, abbiamo bisogno di tempo. Non possiamo vedere una crescita molto veloce perché non abbiamo avuto molto tempo per allenarci, dobbiamo farlo durante le partite. Ma io voglio di più".