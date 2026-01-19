L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, dopo il pareggio contro il Napoli di Antonio Conte, è stato paragonato da alcuni giornalisti all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. In conferenza stampa post partita, il giovane allenatore degli emiliani ha voluto rispondere senza problemi. Ecco, di seguito, le sue parole:
CONFERENZA STAMPA
Cuesta: “Io come Max Allegri del Milan? Per il bene e per il male io sono io”
Milan, Cuesta come Allegri?—
"Sono l’anti-calcio? Io provo a fare il massimo e il meglio possibile, il calcio che dobbiamo fare nei momenti in cui dobbiamo farlo. Non ho risposta, mi concentro a fare il mio lavoro al meglio possibile e mi sento fortunato a farlo con persone così al mio fianco. So che il mio lavoro è far risultati, che quello non dipende da me, io posso influenzare il livello pressativo, quello è il mio focus, non quello che dicono gli altri. Erede di Max Allegri? Io per il bene e per il male sono Carlos Cuesta. Non sono perfetto, farò degli errori, farò delle scelte giuste e sbagliate, ma quello che provo è sempre il meglio e il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.
