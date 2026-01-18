Pianeta Milan
CONFERENZA

Milan-Lecce, Jashari sullo Scudetto: “È ancora presto”

Milan-Lecce, Jashari sullo Scudetto: “È ancora presto” - immagine 1
Jashari, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Giocatore giocatore, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita e sul suo ruolo: "La cosa più importante è aver vinto. Sono contento di aver aiutato. Posso giocare da 6, da numero 8, decide Allegri alla fine. Sono felice per ogni minuto e orgoglioso di questo viaggio rossonero. Un piacere e un orgoglio dare tutto in campo ogni giorno".

Sullo Scudetto: "Penso che la squadra ha potenziale e qualità. Un misto tra esperti e giovani. Dobbiamo continuare così. Ogni partita è difficile. Dobbiamo chiudere la partita prima a volte con queste squadre. Ogni partita è difficile. Presto per parlare del titolo ora. Dobbiamo continuare così, la stagione è lunga, troppo presto ora".

Come si sente dopo l'infortunio e cosa impara da Modric: "Ho recuperato bene. È stato difficile all'inizio, è stato un lungo periodo. Però sono felice ora di essere tornato. Modric è incredibile, un onore giocare con lui. Giocatore incredibile e persona incredibile".

Sull'applauso del pubblico: "Me lo ricordo, quando ho vinto il duello a centrocampo. Mi rende orgoglioso. Quando hai i tifosi dietro è più facile. È stato un momento d'orgoglio e che ha portato a voler dare di più. Dobbiamo continuare così".

