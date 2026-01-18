Milan-Lecce, Jashari sullo Scudetto: “È ancora presto”

Sullo Scudetto: "Penso che la squadra ha potenziale e qualità. Un misto tra esperti e giovani. Dobbiamo continuare così. Ogni partita è difficile. Dobbiamo chiudere la partita prima a volte con queste squadre. Ogni partita è difficile. Presto per parlare del titolo ora. Dobbiamo continuare così, la stagione è lunga, troppo presto ora".

Come si sente dopo l'infortunio e cosa impara da Modric: "Ho recuperato bene. È stato difficile all'inizio, è stato un lungo periodo. Però sono felice ora di essere tornato. Modric è incredibile, un onore giocare con lui. Giocatore incredibile e persona incredibile".

Sull'applauso del pubblico: "Me lo ricordo, quando ho vinto il duello a centrocampo. Mi rende orgoglioso. Quando hai i tifosi dietro è più facile. È stato un momento d'orgoglio e che ha portato a voler dare di più. Dobbiamo continuare così".