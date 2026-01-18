Milan-Lecce, Allegri: “Ecco perché non ho messo le tre punte”

Perché non ha messo tre attaccanti: "Stavamo facendo bene, ho fatto fatica a fare i cambi. Difendevamo bene e non c'era bisogno tanto. Sono partite in cui da una situazione favorevole ti ritrovi a prendere gol".

Se vuole valorizzare chi ha giocato meno: "Jashari e Ricci hanno fatto bene. Nel primo tempo potevamo essere più precisi nelle imbucate. Bisognava andare meno in fuorigioco. Però abbiamo fatto belle trame. Bisogna migliorare la cattiveria nel far gol. Quando gli spazi sono stretti la giocata del singolo deve venire fuori".

Su Fullkrug: "Il fatto che non si sia fermato con un problema al piede significa che ha voglia ed entusiasmo. Quando entra in campo trasmette energia positiva. Ci vuole entusiasmo, siamo ancora troppo lontani. Stasera abbiamo vinto una partita importante. Si fa fatica a costruire, ma ciò che è stato fatto rimane, il resto va guadagnato. Bisogna restare equilibrati".