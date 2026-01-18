Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Lecce, Allegri: “Ecco perché non ho messo le tre punte”

CONFERENZA

Milan-Lecce, Allegri: “Ecco perché non ho messo le tre punte”

Milan-Lecce, Allegri: “Ecco perché non ho messo le tre punte” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se si arriva alla fine con queste tre squadre: "Non so se resterà così fino alla fine. Sui 32 gol che ha preso il Lecce, li ha presi quasi tutti verso la fine. Siamo stati bravi ad avere una buona fase difensiva. Potevamo essere più lucidi negli ultimi metri e meno frenetici. Poi loro sono calati e abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e dobbiamo migliorare".

LEGGI ANCHE

Perché non ha messo tre attaccanti: "Stavamo facendo bene, ho fatto fatica a fare i cambi. Difendevamo bene e non c'era bisogno tanto. Sono partite in cui da una situazione favorevole ti ritrovi a prendere gol".

Se vuole valorizzare chi ha giocato meno: "Jashari e Ricci hanno fatto bene. Nel primo tempo potevamo essere più precisi nelle imbucate. Bisognava andare meno in fuorigioco. Però abbiamo fatto belle trame. Bisogna migliorare la cattiveria nel far gol. Quando gli spazi sono stretti la giocata del singolo deve venire fuori".

Su Fullkrug: "Il fatto che non si sia fermato con un problema al piede significa che ha voglia ed entusiasmo. Quando entra in campo trasmette energia positiva. Ci vuole entusiasmo, siamo ancora troppo lontani. Stasera abbiamo vinto una partita importante. Si fa fatica a costruire, ma ciò che è stato fatto rimane, il resto va guadagnato. Bisogna restare equilibrati".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Lecce, Jashari sullo Scudetto: “È ancora presto”
Milan-Lecce, Di Francesco: “Possono dare fastidio per lo Scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA