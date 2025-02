Conceicao: “La mia sfida è dare il massimo ogni giorno, non ho paura di niente”

Torino-Milan , 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan deve dare tutto sul campo per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della coppa europea. Alla vigilia della sfida ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa.

Se la sua vera sfida è trasformare la negatività in cose positive: "Non sono un calcolatore. Pensare già alla fine del campionato non mi va. Vivo le cose con intensità grandissima. Quando vado a casa lavoro, la mia famiglia non è contenta. Sono appassionato, molto. Non faccio sempre le cose bene, non dico questo. Lavoriamo tanto per riuscire. Penso tanto all'allenamento fatto, preparato ieri fino alle 23. Alle immagini che devo mostrare ai giocatori. La mia sfida è dare il massimo ogni giorno. Oggi sono 31 anni che mia mamma è morta, lì ho avuto paura, avevo 18 anni. Poco dopo ho perso mio papà. Oggi non ho paura di niente. Ci sono tanti episodi, si parla. Siamo in una grande squadra".