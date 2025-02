Milan, Conceicao: segnale importante su Joao Felix. E per il futuro…

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', nonostante le prestazioni altalenanti, Joao Felix ha sempre giocato da quando è arrivato al Milan e quasi sempre da titolare. Un chiaro e forte segnale quello lanciato da Sergio Conceicao : per lui Joao Felix è il titolare e gli altri attaccanti giocheranno a rotazione. In vista della partita contro il Torino il tecnico rossonero dovrà decidere se schierare ancora una volta l’ex Chelsea dal primo minuto.

Milan, Joao Felix: due strade per il futuro. Conceicao lancia un segnale importante

Il quotidiano fa il punto anche sul possibile futuro di Joao Felix. L'attaccante è arrivato in prestito secco, senza opzioni di riscatto, e a fine stagione Milan e Chelsea riprenderanno il dialogo per decidere il suo futuro. I Blues per cederlo vorrebbero una quarantina di milioni di euro. Ci sarebbe un'altra opzione: secondo il quotidiano è possibile un nuovo prestito tra i due club, visto che i rapporti sono ottimi.