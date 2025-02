Calciomercato Milan, porte girevoli! Chi è in bilico. Mentre Joao Felix…

Calciomercato Milan, Joao Felix: c'è un piano! Porte girevoli in estate. Possono partire...

Maignan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe vicino all’intesa per il rinnovo del contratto: le percentuali di definizione dell’accordo sarebbero legate anche al rendimento in campo. Per quanto riguarda la difesa, in tre dovrebbero avere il posto garantito anche per il futuro: Gabbia, Thiaw e Pavlovic. In calo ci sarebbero le quotazioni di Tomori che potrebbe partire in estate. Emerson Royal dovrebbe andare via, probabilmente in prestito. Per Loftus-Cheek si dovrebbero cercare acquirenti. Per quanto riguarda i prestiti: il futuro di Joao Felix sarebbe legato a quello di Conceicao. Se entrambi convinceranno, il Milan proverà a trattenerli. Per l'attaccante portoghese sarebbe pronto un altro anno di prestito dal Chelsea. Abraham avrebbe più chance di restare rispetto a Sottil. Per Alex Jimenez il Milan si siederà al tavolo del Real Madrid per la recompra a favore dei blancos. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pedullà: "Società inesistente! Ecco dove si deve intervenire">>>