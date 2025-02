Milan, Tomori: “Qui sto bene. Vogliamo fare la storia, siamo pronti per domani”

Sul modo di difendere di Conceicao: “Ovviamente il mister adesso ha le sue idee su dove devo stare. Direi che ora siamo più aggressivi. Il mister vuole usciamo sugli attaccanti per portarli all’errore. Mi piace difendere così. Con Fonseca ho cercato di fare come voleva, a volte ci sono riuscito e a volte no. Il calcio è così, io sempre cercato di fare il meglio per me e per la squadra”.