Cagliari-Milan, Pisacane traccia la strada: “Dobbiamo continuare così”

Fabio Pisacane, allenatore rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

Come sta Esposito e se è orgoglioso: "Questo è un bel complimento e sono contento che si veda il lavoro che stiamo facendo. Esposito ha sentito un fastidio e ora vedremo di valutare la sua condizione. Anche Deiola si è fermato in rifinitura e spero di recuperarlo presto. Bravo però Mazzitelli, sono contento".

Come sta Mina e se c'è rammarico: "Mina è stata una scelta tecnica anche per i vari acciacchi ed influenze che ha avuto nell'ultimo periodo. Il rammarico naturalmente c'è ma siamo anche stati bravi a non far uscire troppo il Milan, soprattutto nel primo tempo".

Che faranno sul mercato e se Cavuoti può essere una carta importante: "Questa è una domanda da fare ad Angelozzi ma sicuramente cercheremo di lavorare per dare ulteriore qualità alla squadra. Cavuoti è già importante e mi piace la sua voglia matta di poter dire la sua. Al momento nel suo reparto siamo carenti e lui ci sta concedendo una soluzione in più".

