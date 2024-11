Milan, quale differenza tra Cagliari e Real? Fonseca risponde così

Cagliari-Milan , giornata del campionato di Serie A 2024-25. Tanti gli argomenti della partita. A rispondere alle domande dei giornalisti, ci ha pensato Paulo Fonseca . L'allenatore del Milan ha parlato alla vigilia della gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole su come si trova la squadra a giocare uomo contro uomo.

"Quando abbiamo una partita con il Real Madrid abbiamo l'intenzione di cercare gli spazi perché li abbiamo. Per giocare con squadre come il Real Madrid dobbiamo avere un gioco posizionale buono, per giocare contro altre squadre abbiamo bisogno di altre cose. Perché con marcature individuali non c'è spazio. Poi altre cose che non voglio dirle. Però il modo di affrontare deve essere diverso. Penso che con il Monza e con il Napoli abbiamo già fatto tante cose buone, abbiamo bisogno di continuare a migliorarle". LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, probabili formazioni: restano due dubbi per Fonseca