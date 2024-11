Cagliari-Milan, Fonseca: “Coppe? Il campionato è la priorità”

Cagliari-Milan , giornata del campionato di Serie A 2024-25. Tanti gli argomenti della partita. A rispondere alle domande dei giornalisti, ci ha pensato Paulo Fonseca . L'allenatore del Milan ha parlato alla vigilia della gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole su se la sua squadra è più da Coppe Europee rispetto alla Serie A.

"Onestamente non ho pensato a questo. Mi piace pensarlo, ma mi piace anche che la squadra capisca che il campionato è la priorità e dobbiamo avere lo stesso atteggiamento e lo stesso coraggio per vincere le partite qui. La Serie A è la nostra priorità. Vero, abbiamo giocato sempre bene con le grandi, dobbiamo fare lo stesso con le altre. Di questo sono preoccupato". LEGGI ANCHE: Reijnders non è da Real è da Milan! Il problema di una narrativa sbagliata