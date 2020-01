Calciomercato Milan – Borini il primo ad uscire: Genoa o Sampdoria

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal Corriere della Sera questa mattina, Fabio Borini sarà il primo ad uscire nella rosa del Milan. Genoa o Sampdoria per lui, anche se non è da escludere l’inserimento di una delle squadra della Premier League a lui interessate, come ad esempio il Crystal Palace. Non va dimenticato, infatti, che la moglie di Borini è inglese e per questo motivo il numero 11 del Milan potrebbe gradire maggiormente l’ipotesi britannica. Intanto, ecco chi potrebbe convincere Todibo ad accettare i rossoneri>>>

