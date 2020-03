Verso Milan-Genoa: ripresa degli allenamenti a Milanello. Il report

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri per i rossoneri di Stefano Pioli; la squadra si è ritrovata come di consueto per colazione prima di recarsi negli spogliatoi per iniziare il lavoro odierno. Al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), per assistere all’allenamento, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT – La squadra ha iniziato l’allenamento in palestra con l’attivazione muscolare, prima di uscire sul campo e proseguire il riscaldamento con un torello a ranghi compatti eseguito nella porzione di campo alle spalle delle porte. Terminata la prima parte il gruppo si è cimentato in una serie di esercitazioni tecniche ad alta intensità possibile, seguite da un lavoro sul possesso palla e da una partitella tecnico-tattica giocata su campo ridotto. Prima di rientrare negli spogliatoi, focus conclusivo sui tiri in porta.

VENERDÌ 6 MARZO – Il programma di domani, venerdì 6 marzo, prevede un allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione. Intanto, finalmente, la Lega Serie A ha deciso quando verrà recuperata Milan-Genoa: per le ultime, continua a leggere >>>

