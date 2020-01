Verso Milan-Sampdoria: Capodanno di lavoro per i rossoneri. Il report

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Capodanno in campo per i rossoneri di Stefano Pioli: la squadra si è ritrovata a Milanello per l’allenamento pomeridiano in preparazione del primo match del 2020, ovvero Milan-Sampdoria, gara in programma lunedì 6 gennaio alle ore 15:00 a ‘San Siro‘.

IL REPORT – Attivazione muscolare in palestra per iniziare prima di uscire sul campo esterno, illuminato dai riflettori, dove il gruppo ha iniziato subito il lavoro con il pallone eseguendo vari esercizi tecnici seguiti da alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di partitelle su campo ridotto, cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.

DOMANI – Il programma di domani, giovedì 2 gennaio, prevede un solo allenamento pomeridiano: ritrovo a Milanello per pranzo. Intanto si è appreso da ‘Sky Sport‘ come ieri Paolo Maldini, direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, ieri abbia tenuto un importante discorso alla squadra nello spogliatoio del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA): per scoprire cosa ha detto, continua a leggere >>>

