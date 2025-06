Il Milan si prepara per ripartire in vista della prossima stagione. Il 7 luglio è la data scelta per il raduno in vista dell'annata 2025-26: giorno in cui ci saranno quasi tutti i giocatori e in cui Allegri dovrebbe essere presentato in conferenza stampa per la prima volta dal suo ritorno in rossonero. Vedremo se ci saranno volti nuovi per quella data, ma è probabile che ci sia un'assente di lusso.